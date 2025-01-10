بالفيديو: احتراق أزيد من 150 شقة في البرونكس بنيويورك

اندلع حريق مهول، بمدينة برونكس التابعة لولاية نيويورك الأمريكية، امتد لثلاثة مباني.

وتواصل هذا الحريق بفعل الرياح التي بلغت سرعتها بين 20 إلى 30 ميلا في الساعة.

ونقل موقع روسيا اليوم أن هذا الحريق خلّف إصابة 7 أشخاص منهم 5 من رجال الإطفاء و2 من المدنيين، كما التهم الحريق مربعا سكنيا يضم أكثر من 150 شقة.

وحسب مصالح الإطفاء في نيويورك، تم تسخير قرابة 200 عون إطفاء من أجل السيطرة على الحريق.

وأضافت مصالح الإطفاء تسجيل تضرر ما بين 150 و160 شقة.

كما أن 3 حرائق لا تزال خارجة عن السيطرة بين سانتا مونيكا وماليبو، في غرب لوس أنجلوس.

وتسببت الحرائق بالولايات المتحدة في وفاة 10 أشخاص ونزوح ما يقرب من 200 ألف شخص، وتدمير ما يصل إلى 10 آلاف مبنى.