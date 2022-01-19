بالفيديو: الحاج لخضر يدعم الخضر وبلماضي ويوجّه لهم رسالة مؤثرة

نشر الفنان لخضر بوخرص فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي يعلن فيه دعمه ومساندته للمنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس إفريقيا.

وقال الحاج لخضر مول العمارة أنه إبتعد عن الأضواء مؤخرا وخاصة منصات التواصل الإجتماعي ولكن عاد لمناساندة والوقوف مع الخضر.

وتابع الممثل القدير ان خسارة المنتخب الوطني في المباراة الأخيرة لا تنقص من معنوياته وقيمته خاصة لدى الجزائريين .

كما وجه لخضر بوخرص رسالة خاصة للكوتش بلماضي قائلا: ياجمال أنت من صنع الأفراح للجزائريين ووقف معهم في وقت الشدة. وتابع الحاج لخضر أنت يا بلماضي من وقع سلسلة من الاهزيمة بـ 35 مباراة وأدخلتنا التاريخ لم يحققها لا منتخب إفريقي ولا عربي بارك الله فيك.

وقال الفنان بوخرص يا جمال لا تتقلق انت تعرف جيدا انت الجمهور الجزائري حماسي ويحب الفوز ولكن أنت باجمال الشعب يحبك رابح أم خاسر.

كما توقع مول العمارة فوز الجزائر امام منتخب كوت ديفوار في المباراة الأخيرة للجولة الأولى من كأس إفريقيا بـ 2-1.

وفي الرسالة الموجه لبلماضي قال الحاج لخضر مازحا يا بلماضي هدفنا التأهل كأس العالم وليس الفوز بها لانه وفي حال فزنا بها سيموت نصف الجزائريين من الفرحة. كما واصل مازحا يا بلماضي دريلهم الخطة لي دررتها انا في العمارة تاعي.

وفي ذات الفيديو حيا الحاج لخضر كل اللاعبين بالإسم وطلب منهم رفع معنوياتهم لأنهم محاربين.

وبخصوص عدم تمكن الخضر من الفوز قال مول العمارة الله يرحمك يا بلحمر هو من كان يتكفل بالرقي للمنتخب و طلب من المنتخب رش الماء مرقي.

وإختتم الحاج لخضر الفيديو بأن الجزائر أصبحت اليوم عقدة للمنتخبات الكل يريد الفوز عليها، وان تو تري فيفا لاجيري والجزائر دائما علمها طالع.

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سيعقد الناخب الوطني جمال بلماضي، ندوة صحفية يوم السبت المقبل، للحديث عن المواجهة المقبلة التي ستجمع الخضر، بمنتخب غينبا الاستوائية.

وكشف الموقع الرمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، بأن موعد هذه الندوة الصحفية تم تحديدة على الساعة الواحدة زوالا، بملعب “جابوما”.

كما قرر الناخب الوطني، السماح للإعلام بحضور جزئ من الحصة التدريبية المقررة يوم السبت، على السادسة والنصف، بملحق ملعب جابوما.

كما سيدلي بعض لاعبي المنتخب الوطني، بتصريحاتهم، في منطقة مختلطة، بخصوص مباراتهم المقبلة أمام غينبا الاستوائية.

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تحدث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع ركائز المنتخب الوطني على هامش تكريمهم صبيحة اليوم الإثنين بقصر الشعب بعد التتويج بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية.

وخص رئيس الجمهورية في حديثه مع لاعبي الخضر حول التحديات المقبلة التي تنتظرهم على غرار كاس العالم وكأس أمم إفريقيا.

وقال رئيس الجمهورية لبونجاح وبلايلي : “أمامنا تحديات قوية سواء كاس أمم إفريقيا أو كأس العالم، انا أعتقد وإن شاء الله ربي مايخيبناش نتأهل إلى الدور الثاني لمنافسة كأس العالم”

قبل أن يجيبه بونجاج: ” إن شاء الله سنصل إلى ربع النهائي أو المربع الذهبي”.

وصنع اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح كرة الهدف الثاني الذي سجله اللاعب القطري أكرم عفيف في مرمى السيلية في الدقيقة الـ62 من عمر المباراة التي جمع الفريقين في إطار الجولة الـ12 من الدوري القطري.

وعاد اللاعب بغداد بونجاح للإنضمام إلى فريقه السد بعدما غادر تربص المنتخب الوطني بترخيص من الناخب الوطني جمال بلماضي.

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