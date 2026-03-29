بالفيديو.. الرئيس تبون وكبار المسؤولين يلقون النظرة الأخيرة على جثمان الرئيس الأسبق اليامين زروال

ألقى، اليوم الأحد، كبار المسؤولين في الدولة، وإطارات سامية النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد المجاهد رئيس الجمهورية الأسبق اليامين زروال.

إذ قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرفوقا بالوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، بقراءة الفاتحة على روح الفقيد.

كما قام كلٌّ من الوزير الأول سيفي غريب، ورئيس الوزراء الأسبق عبد العزيز جراد، ورئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي. ووزراء العدل بوجمعة طلعي، والمالية عبد الكريم بوزرد، والصناعة يحيى بشير. ووزيرة الثقافة مليكة بن دودة، رفقة وزير البريد سيد علي زروقي، ومستشار رئيس الجمهورية بوعلام بوعلام، بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الرئيس الأسبق اليامين زروال.