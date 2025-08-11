بالفيديو.. الغينيون يرفعون التحدي قبل مواجهة “الخُضر” في “الشان”

أبدى لاعبو منتخب غينيا المحلي استياءهم الكبير من الخسارة القاسية التي تلقوها أمام جنوب إفريقيا، اليوم الاثنين، في إطار تصفيات كأس إفريقيا للمحليين (شان)، وأكدوا عزمهم على التعويض أمام المنتخب الجزائري.

وأكد عدد من لاعبي غينيا أن هدفهم الأساسي هو تدارك الخيبة والظهور بوجه مغاير في مواجهة الخُضر، المقررة يوم الجمعة المقبل بداية من الساعة 15:00 بتوقيت الجزائر. على أرضية ملعب مانديلا الوطني في العاصمة الأوغندية كامبالا، ضمن الجولة الرابعة من البطولة القارية.

ورغم إشادتهم الكبيرة بالناخب الوطني مجيد بوقرة ولاعبيه، شدّد الغينيون على أنهم سيدخلون المباراة بعزيمة كبيرة من أجل الفوز، دون التفكير في أي نتيجة أخرى.

من جانبه، صرح مدرب غينيا، سليمان كامارا، أنه سيبذل قصارى جهده لإيجاد الخطة المثالية لتجاوز “محاربي الصحراء”. مبرزًا أن كرة القدم لا تعترف بالفوارق بين المنتخبات الصغيرة والكبيرة، وأن كلمة الحسم ستكون فوق أرضية الميدان.