بالفيديو.. براهيمي يتألق بـ”هاتريك” في نهائي كأس قطر

نصّب اللاعب الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، نفسه نجما لمواجهة نهائي كأس أمير قطر، الذي جمع اليوم السبت، ناديه الغرافة ببطل الدوري نادي السد.

وقدم لاعب “الخضر” تمريرة مفتاحية، في هدف السبق الذي سجله زميله التونسي فرجاني الساسي عند الدقيقة الـ 21.

ليعود براهيمي، بعدها بـ 6 دقائق فقط، ويتألق بتسجيل ثاني أهداف الغرافة في مرمى السد. وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول.

وعاد نجم بورتو السابق للتألق من جديد، في المرحلة الثانية بتسجيله ثاني أهدافه والثالث للغرافة في الدقيقة الـ 63.

ليختتم براهيمي المهرجان التهديفي الشخصي ولفريقه مسجلاّ الهدف الرابع في الدقيقة 90+1 لتنتهي المباراة بفوز كاسح للغرافة برباعية مقابل واحد، ويحسم التتويج الذي سيبقى راسخا في ذهنه خاصة وانه يعتبر من اللاعبين المتقدمين في السن.