بالفيديو.. بلومي يبصم على هدف عالمي ويقترب من حلم الصعود

واصل الدولي الجزائري محمد بشير بلومي، خطف الأضواء في الملاعب الإنجليزية، بعدما قاد فريقه هال سيتي لتحقيق فوز مثير أمام نادي ميلوال، في إياب نصف نهائي “البلاي أوف” المؤهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل بلومي أجواء المباراة بطريقة مثالية، بعدما شارك بديلاً إثر الإصابة الخطيرة التي تعرض لها مهاجم هال سيتي، كايل جوزيف، خلال الشوط الأول.

ولم يحتج ابن الأسطورة الجزائرية، لخضر بلومي، لوقت طويل من أجل ترك بصمته، إذ تمكن من تسجيل الهدف الأول لهال سيتي في الدقيقة الـ65 بطريقة رائعة، مانحاً فريقه الأفضلية في واحدة من أقوى مباريات “البلاي أوف”.

وواصل بلومي تألقه خلال المواجهة، بعدما عاد لصناعة الهدف الثاني الذي وقعه اللاعب جون غيلارد في الدقيقة الـ79. مؤكداً دوره الكبير في قيادة فريقه نحو تحقيق حلم الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويؤكد بشير بلومي مباراة بعد أخرى أنه من أبرز المواهب الجزائرية الصاعدة في أوروبا. بفضل سرعته الكبيرة ومهاراته الفنية وقدرته على صناعة الفارق في المواعيد الحاسمة.