بالفيديو.. بلومي يعود لمركز تدريبات هال سيتي

سجّل الدولي الجزائري، بشير بلومي، اليوم الاثنين، عودته إلى مركز تدريبات ناديه هال سيتي الإنجليزي.

ونشرت إدارة نادي هال سيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، مقطع فيديو، أظهرت فيه عودة بلومي إلى مركز تدريبات الفريق، حيث حظي باستقبال حار من زملائه.

كما أرفق مسؤولو النادي الإنجليزي، هذا الفيديو، بتعليق جاء فيه: “عاد بلومي إلى مركز الفريق، أين سيواصل علاجه”.

وتأتي عودة بشير بلومي، بعد خضوعه لعملية جراحية، وفترة علاج طويلة، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها على مستوى الرباط الصليبي للركبة.

Belloumi’s back in the building as he continues his recovery 🧡 #hcafc pic.twitter.com/9FhOBbtmPU

— Hull City (@HullCity) March 31, 2025