بالفيديو.. بن يطو يقود السيلية للعودة إلى دوري نجوم قطر ويذرف الدموع

قاد الدولي الجزائري، محمد بن يطو، ناديه السيلية لحجز بطاقة الصعود إلى دوري نجوم قطر لكرة القدم الموسم المقبل. بعد تحقيقه فوزاً ثميناً على فريق الوعب بهدف دون رد.

وسجل بن يطو الهدف الوحيد في الدقيقة الـ6 من المباراة التي لعبت ضمن الجولة الأخيرة من منافسات دوري الدرجة القطرية الثانية. ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية رفع بها رصيده إلى النقطة 28، في صدارة جدول الترتيب.

وذرف محمد بن يطو، دموع الفرح خلال الاحتفالات بعدما نجح في قيادة ناديه إلى دوري الأضواء، والتتويج بلقب دوري الدرجة الثانية.

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