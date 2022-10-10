بالفيديو: بهذه الطريقة تحتال مخبزة على المواطنين

نشرت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك – حمايتك منشور عبر حسابها على الفيسوك حول اخر الإبتكارات لإرجاع الصرف للمواطنين.

وكشفت منظمة “حمايتك” عبر فيديو منقول من احد الصفحات على الفيسبوك. يوضح فيه كيف تم إحتساب أحد المخابز بالجزائر شوية خبز بـ 5 دنانير لأحد المواطنين.

وأوضح المواطن عبر ذات الفيديو أنه قام بشراء 3 خبزات بقيمة 15 دينار للواحد أي بمجموع 45 دينار. ليعطي للخباز قطعة نقدية بـ 50 دينار وعوض أن يرجع الخباز 5 دنانير اعطاه شوية خبز .والذي من المفروض ان يباع بـ 2 وليس 5 دنانير.

الامر الذي ادهش المواطن وإعتبر هذه الطريقة هي آخر الإبتكارات للتحايل على المستهلك. كما إسنتكرا هذه العملية رواد منصات التواصل الإجتماعي هذه الطريقة في إرجاع الصرف.