بالفيديو.. بولبينة يقود الدحيل للتعادل أمام الشارقة في دوري أبطال آسيا

قاد الدولي الجزائري، عادل بولبينة، فريقه الدحيل القطري للخروج بنتيجة التعادل الإيجابي أمام نادي الشارقة الإماراتي. في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشهدت المباراة تألق بولبينة الذي تمكن من تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الـ81 عن طريق ركلة جزاء. وكاد أن يعيد سيناريو هدفه التاريخي مع المنتخب الوطني أمام الكونغو الديمقراطية (ثمن نهائي كأس إفريقيا 2025)، بعدما صنع إحدى اللقطات الخطيرة التي أثارت إعجاب الجماهير.

وبهذا الهدف رفع عادل بولبينة، رصيده إلى 7 أهداف في مسيرته بدوري أبطال آسيا للنخبة، ما يعكس تطوره الكبير ونجاعته الهجومية المتزايدة مع الدحيل، ويؤكد المكانة التي بات يحظى بها كأحد أبرز العناصر المؤثرة في الفريق.