بالفيديو.. بونجاح يُطرد بالبطاقة الحمراء

تعرض مهاجم المنتخب الوطني، بغداد بونجاح، للطرد بالبطاقة الحمراء، خلال المباراة التي حقق فيها نادي الشمال فوزا مهما خارج قواعده أمام مضيفه الغرافة بنتيجة هدف دون رد. لحساب الجولة الـ16 من الدوري القطري.

وتلقى نجم “الخُضر” بطاقة حمراء في الدقيقة الـ72، بعد حصوله على إنذارين. ورغم النقص العددي، تمكن نادي الشمال من الحفاظ على تقدمه بفضل هدف محمد عمر رفيق، في الدقيقة الـ68.

من جهة أخرى، شارك الدولي الجزائري الآخر في نادي الشمال، آدم وناس، أساسيا وأكمل اللقاء حتى نهايته، في حين دخل عبد الصمد بوناصر بديلًا في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ومن جانب الغرافة، بدأ ياسين براهيمي، المباراة أساسيا، قبل أن يغادر أرضية الميدان في الدقيقة الـ81، بقرار المدرب.

وبهذه النتيجة، رفع الشمال رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني، متقدما على الغرافة صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف.