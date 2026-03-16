بالفيديو.. توغاي هدافا ويقود الترجي للفوز على الأهلي المصري

قاد الدولي الجزائري محمد أمين توغاي فريقه الترجي الرياضي التونسي لتحقيق فوز مهم أمام ضيفه الأهلي المصري بهدف دون رد، في مباراة قوية ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجّل المدافع الجزائري هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء، كما قدّم مباراة كبيرة دفاعيا وهجوميا، حيث كان من أبرز لاعبي الترجي في اللقاء، ليساهم بشكل مباشر في خروج فريقه بالفوز في مواجهة اتسمت بالندية والإثارة بين الناديين.

وشهدت المباراة أيضا حالة تحكيمية أثارت الكثير من الجدل، بعد تدخل لاعب الأهلي محمد هاني الذي كانت لديه بطاقة صفراء، وسط مطالب من لاعبي الترجي بإشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجهه. غير أن الحكم فضّل مواصلة اللعب دون معاقبته، قبل أن يقرر لاحقا إيقاف اللعب واستئنافه بإسقاط الكرة، وهو القرار الذي أثار احتجاجات من الجانبين.

كما عرف اللقاء دخول المهاجم الجزائري كسيلة بوعالية احتياطيا في مكان زميله ديارا، بداية من الـدقيقة 63، اين ساهم في الفوز الكبير الذي حققه نادي “المكشحة” قبل موعد الحسم في مباراة الاياب بالعاصمة المصرية القاهرة.