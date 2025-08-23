بالفيديو.. توقيف سائقي حافلتين قاما بمناورات خطيرة بالبليدة

أوقفت أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بـ بوينان مجموعة البليدة سائقي حافلتين قاما بمناورات خطيرة.

وحسب صفحة طريقي على الفيسبوك العلمية تمت على إثر تداول مقطـع فيديو على شبكة التواصل الإجتماعي يظهر من خلاله قيام سائقي حافلة بالمناورات الخطيرة.

وعلى الفـور تم التدخل من طرف من المصالح ذاتها وتوقيف سائقي الحافلتان اللتين يعملان على خط بوينان - سيدي سرحان ورفع المخالفات .

وتم رفع ضد المعنيين جنحة تعريض حياة الغير اوالسلامة الجسدية المباشر للخطر، إنتهاكهما البين والمتعمد لواجب من واجبات السلامة التي يتضمنها القانون اوالتنظيم.

كما رفع ضدهما جنحة خرق عدم احترام مسافة الأمان بين المركبتين، وكذا مخالفة السير في الاتجاه الممنوع.