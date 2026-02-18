بالفيديو: توقيف 12 شخصا ضمن عصابة زرعت الرعب في أولاد فايت

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أولاد فايت بأمن المقاطعة، من توقيف 12 شخصا من بينهم مسبوقوين قضائيا، كانوا ينشطون ضمن عصابة أحياء بثت الرعب في أوساط سكان حي سمروني بأولاد فايت.

العملية مكنت من ضبط أسلحة بيضاء بمختلف الأصناف مع حجز مؤثرات عقلية.

وحسب بيانٍ للمصالح ذاتها، فإن القضية تعود إلى تلقي بلاغات مفادها اندلاع شجار بالأسلحة البيضاء بين عدة أشخاص بحي سمروني بأولاد فايت. بالإضافة إلى رصد فيديوهات توثق الحادثة.

وعلى إثر ذلك، تنقلت عناصر الفرقة إلى عين المكان، حيث تم توقيف 12 شخصًا مع ضبط وحجز 95 كبسولة مؤثرات عقلية. بالإضافة إلى 13 سلاحًا أبيض محظورًا من مختلف الأنواع والأحجام، و3 بنادق صيد. ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 105 ملايين سنتيم.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار وعصابة أحياء. وبث الرعب في الوسط الحضري والإخلال بالنظام العام. مع حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع.