بالفيديو.. حاج موسى يخطف الأضواء في هولندا بهدف و”أسيست”

واصل الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، عروضه القوية في الدوري الهولندي، بعدما خطف الأضواء مجددًا رفقة فريقه فاينورد خلال المواجهة التي جمعته بنادي هيراكليس، والتي انتهت بفوز فاينورد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وبصم حاج موسى على مباراة مميزة، قدّم فيها تمريرة حاسمة رائعة ساهمت في تقدم فريقه، قبل أن يعود ويسجل هدفًا عالميًا أكد من خلاله إمكاناته الفنية العالية ولمساته الحاسمة.

وأبهر النجم الجزائري بأدائه اللافت وتحركاته الذكية، ليؤكد مكانته كنجم أول في اللقاء دون منازع.

وعقب تسجيله الهدف، ظهر الانسجام الكبير بين حاج موسى ومدربه روبن فان بيرسي، في لقطة احتفالية عكست حجم الثقة والرضا المتبادل، والدور المهم الذي بات يلعبه اللاعب داخل التشكيلة الأساسية.

وبهذه المساهمة الجديدة، رفع أنيس حاج موسى رصيده إلى أربع مساهمات تهديفية في آخر مباراتين، ليعادل بذلك عدد مساهماته في الموسم الماضي والمقدرة بـ14 مساهمة، في تأكيد جديد على موسمه المميز.