بالفيديو.. زكرينيو ينتفض في وجه الحكام بالسعودية !

وجه المدرب الجزائري نور الدين زكري الملقب بـ “زكرينيو” انتقادات كبيرة للحكم الذي أدار مباراة فريقه الخلود أمام نادي الشباب التي انتهت بالخسارة بثنائية نظيفة.

وجرت الملعب ضمن الجولة الـ 26 من منافسة دوري روشن السعودي، التي عرفت تواجد “زكرينيو” في المدرجات، أين تابع لقاء لاعبيه الذي فشلوا في تحقيق التعادل أمام نادي الشباب.

وانتظر المدرب المثير للجدل، حكم مباراة عندما اقترب منه، و قام بتوبيخه بطريقته الخاصة عندما قال له “أرفع مستواك انت في دوري روشن مو دوري شوارع”.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد الخلود عند 31 نقطة في المركز الـ 11، في حين رفع نادي الشباب رصيده إلى 49 نقطة في المركز السادس.

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