بالفيديو.. شايبي يتوّج بكأس فرنسا وسط فرحة عارمة

تمكّن الدولي الجزائري فارس شايبي من التتويج بكأس فرنسا رفقة ناديه تولوز اليوم على حساب نانت.

وشارك مهاجم الخضر فارس شايبي أساسيا في المباراة، التي فاز بها رفقة زملائه بخماسية مقابل واحد. في حين تواجد الدوليان الجزائريان اندي ديلور وجوان حجام في دكة البدلاء.

وكان مهاجم الخضر أحد أفضل اللاعبين في المباراة، كما ابدى سعادته الكبيرة خلال احتفاليته بالتتويج بالكأس الفرنسية.

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