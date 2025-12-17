بالفيديو.. شرقي يندمج وتعداد “الخُضر” يكتمل بمركز سيدي موسى

شهد تربص المنتخب الوطني، الجاري بالمركز التقني بسيدي موسى، اكتمال التعداد باندماج اللاعب سمير شرقي، في التدريبات الجماعية، مساء اليوم، ليضع الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أمام مجموعة مكتملة قبل الاستحقاقات القادمة.

وانضم شرقي، إلى زملائه في أجواء إيجابية ووسط معنويات مرتفعة، إذ شارك بشكل عادي في الحصة التدريبية. ما يؤكد جاهزيته البدنية والفنية للمشاركة في بقية مراحل التحضير.

ويواصل “الخضر” العمل بجدية كبيرة خلال هذا التربص، الذي يولي له الطاقم الفني أهمية خاصة من أجل ضبط آخر التفاصيل، سواء على المستوى التكتيكي أو البدني، تحسبا للمواعيد الرسمية المقبلة.

ويعكس اكتمال التعداد حالة الاستقرار التي يعيشها المنتخب الوطني، إضافة إلى الروح العالية داخل المجموعة، ما يمنح بيتكوفيتش خيارات أوسع ويعزز حظوظ “محاربي الصحراء” في تحقيق أهدافهم المنتظرة.