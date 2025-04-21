بالفيديو.. شياخة هدافا ويقود كوبنهاغن للفوز في الدوري الدانماركي

شارك الدولي الجزائري أمين شياخة، مساء اليوم الاثنين، في الفوز الكبير الذي حققه ناديه أف سي كوبنهاغن أمام نادي آوروس في الدوري الدنماركي.

وسجّل أمين شياخة هدفا جميلا برأسية محكمة في آخر دقائق المباراة التي انتهت بفوز كوبنهاغن بثلاثية مقابل هدف واحد. ليرفع نادي العاصمة الدانماركية لتصدر الدوري مؤقتاً.

ودخل مهاجم الخُضر، أمين شياخة، بديلاً في الدقيقة الـ71، ليتمكن من تسجيل هدف الدقيقة الـ81، رافعا رصيده إلى هدفين في البطولة، وسبعة أهداف في جميع المسابقات الرسمية التي شارك فيها هذا الموسم.

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