بالفيديو.. شياخة يشارك بديلاً ويقصى أمام تشيلسي

تلقى الدولي الجزائري أمين شياخة، رفقة ناديه كوبنهاغن الدانماركي، هزيمة قاسية أمام مستضيفه نادي تشيلسي الإنجليزي (1-0)، الخميس، ضمن ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وشارك أمين شياخة بديلاً بداية من الدقيقة الـ59، وقدّم مستويات جيدة. وكان قريبًا من تغيير نتيجة المباراة، لولا عدم استغلال زميله في الفريق تمريرته الممتازة.

وحصل شياخة على تقييم 5.8 من 10، بالنظر إلى مساهمته الكبيرة في اللقطات الهجومية، رغم أنها لم تكن حاسمة.

وبهذه النتيجة أقصي نادي كوبنهاغن من الدور ثمن النهائي لمنافسة دوري المؤتمر الأوروبي، بنتيجة (3-1) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.