بالفيديو.. عوار هدافا في مواجهة الاتحاد أمام التعاون

واصل الدولي الجزائري، حسام عوار، تألقه مع نادي الاتحاد السعودي، بعدما سجل هدفا جديدا في مواجهة فريقه أمام التعاون ضمن الجولة الثلاثين من الدوري السعودي.

وجاء هدف عوار في الدقيقة الـ19، مساهما في فوز فريقه بثنائية نظيفة، في مباراة أكد فيها مستواه الجيد ودوره المهم في تشكيلة الاتحاد.

وبهذا الانتصار، رفع نادي الاتحاد رصيده إلى 48 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد التعاون عند 42 نقطة في المركز السابع.