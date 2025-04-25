بالفيديو.. كيليا نمور تتألق في كأس العالم للجمباز بالقاهرة وتتأهل إلى نهائي جهاز المتوازي

أبدعت البطلة الأولمبية الجزائرية، كيليا نمور، اليوم الجمعة، في منافسات كأس العالم للجمباز المقامة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وخطفت، كيليا نمور، الأنظار بتأهلها المستحق إلى نهائي جهاز المتوازي “مختلف الارتفاعات”. بعد تصدرها التصفيات بعلامة 14.366. وهي من بين أعلى العلامات المسجلة في هذه الدورة.

ويؤكد هذا التألق الجديد مرة أخرى المكانة المتقدمة التي تحتلها، كيليا نمور، على الساحة الدولية للجمباز. ويعكس حجم العمل والتضحيات التي بذلتها في سبيل تمثيل الجزائر بأفضل صورة في المحافل العالمية.

وتأمل الجماهير الجزائرية أن تواصل نمور مشوارها المميز وتعتلي منصة التتويج. إذ تعدُّ هذه المشاركة المميزة في كأس العالم للقاهرة حلقة جديدة في سلسلة من الإنجازات التي سطّرتها كيليا نمور. البطلة التي رفعت راية الجزائر عاليًا في أكثر من محفل دولي. إذ سبق لها التتويج بذهبية أولمبياد باريس وذهبية ألعاب البحر الأبيض المتوسط، كما تحصلت على عدة ألقاب عربية وإفريقية في مختلف اختصاصات الجمباز الفني.