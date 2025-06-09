بالفيديو.. مانشستر سيتي يعلن رسميا تعاقده مع آيت نوري

أعلن مانشستر سيتي، اليوم الاثنين، التوقيع مع الدولي الجزائري ريان آيت نوري قادما من فريق وولفرهامبتون.

ونشر فريق مانشستر سيتي، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً ومقطع فيديو لتقديم الدولي الجزائري ريان آيت نوري.

وكان مدافع الخُضر، قد اجتاز، الأحد، الاختبارات الطبية مع السيتي. قبل أن يوقع على عقده، ويغادر باتجاه ستوكهولم، للمشاركة رفقة “الخضر” في ودية السويد، المقررة غدا الثلاثاء.

كما نشرت الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي “البريمرليغ” صوراً ترحيبية بالدولي الجزائري في صفوف “السيتيزن”.