بالفيديو.. محرز هدافاً مع الأهلي في مواجهة الفيحاء
بقلم كريم تيغرمت
تألق الدولي الجزائري رياض محرز اليوم الجمعة، في مباراة ناديه الأهلي السعودي أمام الفيحاء.
وشارك محرز أساسيا كعادته ضمن تشكيلة الأهلي في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ11 من الدوري السعودي.
وبرز الودلي الجزائري ونجم الأهلي في الدقيقية الـ21 من الشوط الأول، وتمكن من افتتاح باب التسجيل لناديه من ركلة جزاء.
وبهذا الهدف، يؤكد رياض محرز مجددا استعادته لمستواه الحقيقي تدريجيا مع ناديه الأهلي السعودي.
Goaaaaaal Riyad Mahrez ouvre le score pour Al Ahli.
Il revient en forme durant les dernières semaines pic.twitter.com/02bE0XGzqC
— Chebli Ishaq (@IshaqChebli) November 22, 2024
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