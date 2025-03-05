بالفيديو.. هكذا يتم اقتناء قسيمة السيارات عبر الأنترنت

أشرفت المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، صباح اليوم الأربعاء، على الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية “قسيمتك”، لاقتناء قسيمة السيارات عبر الإنترنت.

وأوضح بيان المديرية بأنه يمكن إصدار قسيمة السيارات 2025 عبر الموقع الإلكتروني المخصص “قسيمتك “ qassimatouka.mf.gov.dz . أو عبر فقرة الخدمات الرقمية بالموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للضرائب.

وتعدّ منصة “قسيمتك” خطوة مهمة في مسار رقمنة الخدمات الضريبية الذي تتبعه الإدارة الجبائية.

وتتيح منصة “قسيمتك” لمالكي المركبات اقتناء قسيمة السيارات عن بعد. مع إمكانية تحميلها مصحوبة بوصل الدفع الخاص بها، بكل سهولة ويسر، على مدار الساعة والأسبوع. وذلك باستخدام البطاقة الذهبية أو بطاقة الدفع ما بين البنوك (CIB).

وتجدر الإشارة إلى عدم إلزامية إلصاق قسيمة السيارات المقتناة عن بعد عبر منصة “قسيمتك”، على الزجاج الأمامي للمركبة.

في وقت يجب الاحتفاظ بالقسيمة التي تتضمن وصل الدفع المستخرج من المنصة الرقمية “قسيمتك” باستخدام جميع الوسائل المتاحة (ورق، هاتف ذكي، جهاز لوحي…).

ويجب تقديمها عند إجراء عمليات التفتيش من قبل الأعوان المخولين لذلك، إذ وضعت المديرية العامة للضرائب نظاماً لتبادل المعلومات المتعلقة بقسمة السيارات المقتناة عن بعد مع جميع الجهات المعنية بالرقابة.

وللإشارة، انطلقت بيع قسيمة السيارات 2024 في الأوّل من شهر مارس الجاري. وتنتهي يوم 31 مارس 2025 عبر مكاتب البريد وقباضات الضرائب.