بالميراس البرازيلي يُقصي الأهلي ويبلغ نهائي مونديال الأندية

بلغ أمسية اليوم الثلاثاء فريق بالميراس البرازيلي نهائي منافسة كأس العالم للأندية على حساب الأهلي المصري.

كما عرفت مواجهة ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة بالإمارات العربية المتحدة في الدور نصف النهائي حضور جماهيري كبير.

تأهل مُمثل أمريكا الجنوبية في مونديال الأندية للنهائي جاء بعد الفوز بهدفين دون رد على المارد الأحمر.

كما وقع ثنائية بالميراس، رافاييل فييغا، ودودو، في الدقيقتين ال39 وال49 على التوالي.

في حين طُرد لاعب الأهلي المصري، أيمن أشرف، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال81.

وسيخوض بطل إفريقيا مواجهة المركز الثالث أمام الخاسر من لقاء تشلسي الانجليزي والهلال السعودي.