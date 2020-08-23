بالوثائق.. إدارة الكناري تطعن في قرار الفاف لدى وزير الشباب والرياضة

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، تقدمها بطعن رسمي لدى وزير الشباب والرياضة، والسلطات العليا في البلاد، بخصوص قرار “الفاف” في عدم استكمال البطولة.

وأعلنت إدارة النادي القبائلي، في بيان لها، أنها وجهة رسالة لكل من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الوزير الأول، وزير الشباب والرياضة، ورئيس الفاف.

ويتعلق الأمر بالقرار الصادر عن الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، والمتعلق بوقف البطولة الوطنية المحترفة لكرة القدم.

واعتبرت إدارة الكناري، أن هذا القرار مخالف لجميع القوانين، والأنظمة، لعدم اختصاص الفيدرالية في اتخاذ هذا القرار، الذي يدخل ضمن اختصاص وزير الشباب والرياضة.

وأرفق مسؤولو شبيبة القبائل، هذه المراسلة التي وجهتها للسلطات العليا في البلاد، بمجموعة من الوثائق، التي تبرر وتدعم أقوالها.