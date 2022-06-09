بالوثائق.. الجمعية العامة لرائد القبة تُقرر سحب الثقة من الرئيس شعبان

قرر أعضاء الجمعية العامة لفريق رائد شباب القبة، سحب الثقة، بصفة رسمية من رئيس النادي الهاوي، رفيق شعبان وأعضاء مكتبه.

حيث راسل أعضاء الجمعية العامة للرسيكا مُدير الشباب والرياضة لولاية الجزائر من أجل عقد جمعية عامة استثنائية.

الهدف منها سحب الثقة من المكتب الحالي وكذا تشكيل لجنة الترشيحات ولجنة الطعون لانتخاب رئيس جديد.

كما برر “بيان” أعضاء الجمعية العامة قرارهم بحالة الانسداد الإداري التي يعيشها الفريق دون اغفال السبب الرئيسي المُتمثل في الفشل في تحقيق الصعود للرابطة المُحترفة.