بالوثائق.. “النهار” تنشر حصريا قائمة 47 مطحنة تم غلقها من طرف الوزير الأول

تنشط بولايات وهران، تلمسان، غليزان، عين تموشنت، بجاية والبليدة

أصحاب المطاحن تمت متابعتهم قضائيا وتوسيع التحقيقات بالجهة الشرقية للوطن

فاق عدد المطاحن التي تم غلقها بموجب قرار صادر عن الوزير الأول، نورالدين بدوي، الخمسة وأربعين مطحنة، بسبب التهم الثقيلة التي وجهت لها.

والتي لا تخرج عن إطار تضخيم الفواتير والحصول على امتيازات بغير وجه، بتواطؤ من مسؤولين من الديوان المهني للحبوب على حساب المطاحن العمومية.

وقالت مصادر رسمية، إن عدد المطاحن التي تم غلقها خلال اجتماع للحكومة، يوم العشرين من جويلية الجاري،

بأمر من رئيس الجهاز التنفيذي بعد إثبات مخالفتها للقوانين المعمول بها لاسيما تضخم الفواتير والتصريح

الكاذب، قد فاق الخمسة وأربعين مطحنة كانت تنشط بالجهة الغربية للوطن، بعد صدور أمر بمتابعة قضائية ضد مطاحن أخرى تنشط بالجهتين الشرقية والوسطى، ويتعلق الأمر بكل من مطحنة «وارتي» بولاية بجاية ومطحنة «عمور موزاية» في البليدة.

وتحصلت النهار» على القائمة الإسمية الكاملة للمطاحن التي غلقها، مؤخرا، أغلبها كانت تنشط من دون ترخيص

وتم إنشاؤها عن طريق المحاباة، بعد عام 2011، السنة التي أمر فيها الوزير الأول أحمد أويحيي آنذاك بتجميد

منح الاعتماد، بسبب حالة التشبع التي كانت تعرفها السوق، أين كانت تستفيد من امتيازات على حساب مطاحن

عمومية، ومنها ما أنشئ في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج»،كانوا جميعهم يسفيدون من

التموين أكثر من طاقاتهم التخزينية والتحويلية، كما كانوا يتلاعبون بالحبوب ويضخمون في الفواتير، رغم أن

المنتوج مدعم من طرف الدولة، وأن السلطات كانت تشدد على تموينهم بنسبة أربعين من المئة من قدراتهم التحويلية.

وقد وسعت وزارة الصناعة والمناجم، تحقيقاتها من الجهة الغربية، لتنتقل في الظرف الحالي إلى الجهة الشرقية

من الوطن من أجل الإطاحة بالمزيد من المحتالين والانتهازيين المسيرين لمطاحن، وقد حدثت هذه الأمور في

عهد المدير السابق للديوان الجزائري المهني للحبوب، محمد بلعبدي، الذي تمت إقالته من منصبه في اليوم نفسه

الذي أصدر فيه نورالدين بدوي أمرا بغلق الخمسة وأربعين مطحنة، ليترفع العدد إلى سبعة وأربعين، في انتظار ما

ستسفر عنه عملية التدقيق الشامل التي تخضع لها المطاحن النشطة بالجهة الشرقية للوطن.

القائمة الإسمية للمطاحن التي تم غلقها والجهة التي كانت تمونها التابعة للديوان المهني للحبوب:

الجهة الممونة: تعاونيات الحبوب والبقول الجافة «ccls» وهران:

المطاحن:

sarl moulin blanc

sarl les moulins de l’ouest

snc les frers sayah moulin

eurl moulins bousfer « torchaoui »

sarl industerie ezzahra

moulin bendenoun mohamed el hanin

Minoterie cherradi yahia-

Sarl moulins fellah

sarl grands moulins salah

sarl minoterie mellal

sarl mohamed « ex moulins sidi el houari »

eurl moulins kalafate

sarl moulins djoudi

minoterie sarraf nabil

sayah kouider moulins saba

sarl moulins sidi belkbir

eurl minoterie el barak de l’ouest

sayah mohamed

sarl nadjet lihel

Eurl les moulins chahid benhaoua

sarl moulin fares

sarl moulin rania

sarl matahine el ghareb el djamil

sarl moulins semfar cub

sarl groupe moulins sbahi « gms »

الجهة الممونة: تعاونيات الحبوب والبقول الجافة تلمسان:

المطاحن:

sarl les moulins du maghreb

sarl belkaid minoterie

eurl bensaada nordine « minoterie fillaoucene »

e.ind.yazid abdelkader-minoterie bouchra el kheir

eurl minoterie tafraoua

الجهة الممونة: تعاونيات الحبوب والبقول الجافة عين تموشنت:

المطاحن:

sarl matahin sidi el bachir

sarl minoterie samouna

Sarl minoterie ouled mohamed

الجهات الممونة:ccls HBH :

المطاحن:

moulins sayah ali

sarl s.o.r.i.m « a » saociete oranaise des industeries

eurl moulins aghbal

sarl amnna

sarl farine el barak

الجهات الممونة: تعاونيات الحبوب والبقول غليزان:

المطاحن:

sarl moulin ain rahma

sarl traveaux hydro benhadjar

eurl moulin tahar messaoud es sarl m.benabdellah

الجهات الممونة تعاونيات الحبوب والبقول الجافة واد رهيو:

المطاحن:

benhatchi mostefa-moulin dahra

sarl moulins zemmora

الجهات الممونة اتحاد التعاونيات الفلاحية UCA بجاية:

المطاحن:

eurl moulins ouarti

الجهات الممونة تعاونيات الحبوب والبقول الجافة البليدة:

المطاحن:

sarl semoulerie amour de mouzaia