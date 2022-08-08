بالوثائق.. ترقيات بالوجوه و”الأكتاف” في صندوق التقاعد!

وجه الاتحاد العام للعمال الجزائريين، من خلال فرعه للصندوق الوطني للتقاعد بالعاصمة. مراسلة رسمية إلى المديرية العامة، من أجل تقديم توضيحات حول الترقيات التي تمنح لفئة من العمال دون أخرى. من دون احترام ومراعاة الإجراءات القانونية المعمول بها، والمدونة في الاتفاقيات الجماعية الموقعة بين الطرفين.

وحسب مضمون المراسلة التي تحصلت “النهار” على نسخة منها، فإن تحرير المراسلة كان في أعقاب الاجتماع الذي جمع أعضاء الفرع النقابي للصندوق الوطني للتقاعد. والذي كان بتاريخ الثاني عشر جويلية الماضي. وتم توجيهها إلى مدير الإدارة العامة، يعرب من خلالها أعضاء الفرع النقابي عن أسفهم من عدم احترام ومراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الاتفاقيات الجماعية لهيئات الضمان الاجتماعي لتسيير الترقيات. في وقت تلتزم الإدارة الصمت حيال العمال الذين يشغلون مناصب من دون تسوية وضعياتهم إداريا.

من بين المستفيدين من الترقيات غير القانونية زوجة رئيس ديوان في وزارة سيادية

وأكدت المراسلة التي بعِثت بنسخة منها إلى المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والأمين العام لنقابة المؤسسة. على أن الترقيات والتعيينات التي تقوم بها إدارة الصندوق. تعدّ عشوائية وستؤثر على المناخ الاجتماعي للعمل، مما جعل أعضاء الفرع النقابي يطالبون بتقديم توضيحات.

الفرع النقابي للصندوق يثور ويعتبر الترقيات غير قانونية ويطالب بتوضيحات

إلى ذلك، تحصلت “النهار” على العديد من الوثائق الرسمية للقائمة الإسمية التي حظيت بترقيات. من بينها زوجة رئيس ديوان في إحدى الوزارات السيادية والمسماة “ت.ب.ف”. التي تمت ترقيتها من الدرجة 15 الصنف 2 إلى منصب مساعدة مديرية الدرجة 19 الصنف 2، بالإضافة إلى المسماة “ن.ج”. رئيسة قسم المعاشات على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد “الجزائر غرب”. التي تم تكليفها لشغل منصب مديرة فرعية للمعاشات بالنيابة على مستوى الوكالة المحلية للصندوق “شمال”. رغم أن الشخص المؤهل لشغل هذا المنصب، حسب مضمون مراسلة تحصلت عليها “النهار”، هو امرأة إطار آخر. تدعى “ف.و”.

وبالاستناد دائما إلى مضمون مقررات الترقية التي تحصلت عليها “النهار”، فقد تمت ترقية أحد مساعدي المديرية إلى منصب مستشار مساعد لدى المدير العام للصندوق “درجة 20 الصنف 5”.