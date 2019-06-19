بالوثائق..حداد يغرق اتحاد العاصمة بـ 327 مليار ديون !

كشف التقرير المالي، لفريق اتحاد العاصمة، عن وجود أكثر من 327 مليار سنتيم ديون، تقع على عاتق الفريق، وهو ما سيقف دون شك كعائق على المساهمين الذين قد يرغبون في التقدم لشراء غالبية الأسهم والاستثمار في الفريق.

وتحصلت “النهار” على التقرير المالي لسنة 2018، والذي تم عرضه على أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، أمس، خلال الجمعية العامة التي انعقدت بملعب عمر حمادي ببولوغين، والتي عرفت غياب ربوح حداد فيما حضر سعيد عليق رئيس النادي الهاوي على غير العادة.

ويكشف التقرير المالي على أن الاتحاد مفلس على طول الخط، وأن ديونه زادت بـ 43 مليار مقارنة بسنة 2017، حيث أنه مدان بـ أكثر من 200 مليار منها 60 مليار لمصلحة الضرائب وأكثر من 31 مليار مقسمة على بلدية بولوغين التي تدين بأكثر من مليارين، وشركة الخطوط الجوية الجزائرية التي تدين بحوالي 15 مليار ومدرسة الفندقة بأكثر من ثلاث ملايير.

دون تناسي أجور اللاعبين والموظفين العالقة، كما تقع على عاتقه ديون أخرى منها 120 مليار خصصت لبناء مركز تكوين الفريق بالقطعة الأرضية التي منحتها الولاية.

هذا ولم يتم خلال الاجتماع الذي انعقد أمس المصادقة على التقرير المالي، بسبب غياب ربوح حداد أو موكلين عنه، فضلا على أن أعضاء الجمعية رفضوا المصادقة على التقرير دون اطلاعهم على محتواه قبل 15 يوم مثلما ينص عليه القانون وتقرر عقد اجتماع ثاني يوم السبت المقبل وهو الذي سيكون حاسم ويحدد بنسبة كبيرة مستقبل الفريق، أما فيما يتعلق بالنقطة التي خرج بها الاجتماع فقد تقرر رسميا فتح رأس مال الشركة ، وترك المجال امام كل من يريد شراء غالبية الأسهم والخروج بالفريق من الوضعية الصعبة التي يمر بها، لكن غالبية من كان حاضر في الاجتماع أكدوا انه وحتى يوم أمس يظهر أي مستثمر نيته في شراء الفريق وان كل الإشاعات التي تم تداولها لا أساس لها من الصحة.