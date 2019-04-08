بالوثائق.. خروقات قانونية بالجملة في الجمعية العامة العادية الأخيرة للمكتب الفيدرالي السابق

كشفت وثائق تحوز”النهار” على نسخة منها، عن خروقات قانونية عديدة، سجلت خلال الجمعية العامة العادية الأخيرة، للمكتب الفيدرالي السابق.

وحسب محضر الجمعية العامة الأخيرة، للمكتب الفيدرالي السابق، تم تحديد موعد الجمعية الإنتخابية يوم 20 مارس، وهو ما يخالف القانون.

وتنص قوانين “الفاف”، على أنه يتم تنظيم الجمعية الإنتخابية، بعد 60 يوما من موعد انعقاد الجمعية العادية.

وفي نقطة أخرى، تم تعيين أعضاء لجنة الإنتخابات، الطعن، والترشيحات، بالإكتفاء بذكر أسماء كل من باعمر، زرواطي،حمار،خبوز، أوكالي، وغربال، دون تحديد هوية اللجنة ورئيسها، مثلما توضحه الوثائق.