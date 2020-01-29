بالوثائق.. طعام للكلاب.. حذاء نسائي وخمور ضمن مصاريف اللجنة الأولمبية!

كشف وزير الشباب والرياضة السابق، عبد الرؤوف سليم برناوي، عن تجاوزات خطيرة، في التسيير المالي للجنة الأولمبية الرياضية.

ونزل وزير الشباب والرياضة السابق ضيفا على قناة “النهار” صبيحة اليوم الأربعاء، أين وجه إتهامات خطيرة لمصطفى بيراف قائلا:

“هناك مصاريف غير مبررة، يتم تمريرها دون الرجوع للأعضاء، هذه الجمعية صرفت من أموال الرياضيين، لشراء أكل للكلاب والقطط”.

وكشفت تقارير المفتشية العامة لوزارة المالية، عن فضائح بالجملة وخروقات في تسيير أكبر هيئة مسيرة للرياضة الجزائرية، وهي اللجنة الأولمبية الجزائرية، في الفترة بين 2005 و2011.

وتظهر الوثائق قيام اللجنة الأولمبية بصرف الأموال في نشاطات لا علاقة لها بالنشاط الرياضي، على غرار شراء جهاز طبي بقيمة 1273 أورو، وحذاء نسائي مع شراء مشروبات كحولية، وحتى 10 كلغ من لحم الأحصنة كطعام للكلاب.