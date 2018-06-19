بالوثائق …مرشحة للباك مريضة مهددة بالإقصاء بسبب تأخر ترخيص

لا تزال الأمور غامضة ولم تتضح بالنسبة للطالبة “بوسيف نعيمة” مترشحة للبكالوريا من الولاية المنتدبة المغير ولاية الوادي، التي منعتها الإعاقة.

ليزيدها مرض إلتهاب السحايا المعدي على الإلتحاق بمقاعد الامتحان غدا الاربعاء.

ولابد من فصلها كليا عن زملاءها واتخاذ احتياطات وتدابير خاصة بثانوية شهرة بالمغير .

نعيمة على طالبت من الجهات المعنية بعد إثبات وضعها الطبي المعقد عدم حرمانها من اجتياز الشهادة ،

ومنحها حجرة خاصة وكاتب وفقا لترخيص وزاري الذي لم يصل لحد الساعة وهو مازاد من توترها .

العائلة ناشدت عبر النهار الوزارة المعنية في الوقوف الى جانبها وعدم حرمانها من اجتياز الامتحان ،

تريد التحدي وكسر كل العوائق ليبقى الترخيص والوثائق الادارية والبيروقراطية هاجس بينها وبين حلمها المنشود .

ومن جهته تدخل المدير الولائي للنظر في الامر واستعجال في منح الترخيص الاستثنائي .