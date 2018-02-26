بالوثائق.. ملعب تيزي وزو يتسع لأزيد من 20 ألف متفرج

أثبتت مديرية الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو، من خلال وثيقة رسمية، قدرة استيعاب ملعب “01 نوفمبر”، لأزيد من 20 ألف متفرج.

وأرسلت مديرية الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو، هذه الوثيقة، لإدارة شبيبة القبائل، لتأكيد أحقيتها في لعب ربع نهائي الكأس بملعبها.

وتوضح الوثيقة المرسلة، أنه تم إجراء ترميمات بمدرجات ملعب “أول نوفمبر”، في وقت سابق، ما رفع من قدرة استيعابه إلى 21240 متفرج.

وتأتي هذه الوثقية، كصفعة للجنة تنظيم كأس الجمهورية، التي أوضحت في وقت سابق عدم مطابقة ملعب تيزي وزو للمواصفات القانونية، لإحتضان ربع نهائي كأس الجمهورية.