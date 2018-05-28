بالوثائق.. هذه هي حقيقة ودية ريال مدريد والمنتخب الوطني

ظهرت قضية جديدة في الوسط الرياضي الجزائري تتعلق بموضوع اللقاء الودي المقرر بين فريق ريال مدريد الإسباني والمنتخب الوطني الجزائري.

حيث كشف موقع”ألجيري كونفيدونسيال” أن الجزائر منحت الفريق الملكي قيمة مالية تُقدر ب1.4 مليون أورو من أجل برمجة لقاء إستعراضي.

وأضاف الموقع الذي نشر الوثيقة أن إدارة الميرينغي أخبرت المسؤولين الجزائريين عبر رسالة أنذاك بإستحالة إجراء اللقاء في موسم 2014-2015.

وأكد الموقع أن التسبيق المالي الذي مُنح لإدارة “بيريز” تم دفعه من قبل مؤسسات خاصة على غرار “ZTE”، “Huawei” و”Sony”.