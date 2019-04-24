بالوثائق.. هكذا نهبت ” الشروق ” 100 مليار بـ “تليفون” من الجنرال طرطاڤ

ردا على الحملة الشعواء التي شنتها قناة الشروق ومالكها، ضد قناة النهار، تشرع “النهار” في نشر سلسلة من الوثائق والملفات الرسمية.

التي تكشف بالدليل والبرهان، كيف استفاد مدير عام الشروق من الريع، خلال فترة حكم العصابة.

وتكشف هذه الوثائق، زيف وكذب مزاعم مدير الشروق، لإخفاء الأسباب الحقيقية لإفلاسه، وكيف بات يحاول جاهدا البحث عن البطولة.

بعدما كان في وقت سابق أحد أذناب العصابة ومخابراتها، ويشيد بها على بلاتوهات التلفزيون.

ويتهجم في نفس الوقت على شخص الفريق ڤايد صالح، ويصفه بالانقلابي.

بيان مجمع النهار: