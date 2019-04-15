بالوثائق والصور.. صيني يفضح تجارا بسوق دبي بالعلمة عبر الفايس بوك

حسابه “على الفايس بوك” وصل قرابة 4000 ألاف خلال يومين

قام متعامل صيني ينشط في مجال التجارة، بإنشاء صفحة على الفايسبوك خاصة بفضح تجار سوق”دبي” بالعلمة المتهربين من تسديد ديونهم.

المعني قام بإنشاء الصفحة وتحديد اللغة العربية لمنشوراته، حيث كشف عن قيمة الأموال التي يدين له بها بعض التجار في السوق.

المدعي كشف في أحد منشوراته أن السبب في إختياره لهذه الطريقة بفضخ التجار هو حجم الديون التي وصلت إلى 4 ملايين ونصف مليون دولار.

كما قال أنه جاء العديد من المرات إلى الجزائر “10مرات” من أجل أخذها واسترجاع أمواله التي يدين له بها للتجار.

إلّا أنه لم يلق استجابة لمطالبه من المدانين، حيث لم يتم رد عليه المكالمات الهاتفية من طرف التجار.

ولحد الآن نشر صور ومعلومات وكذا إعذارات كاملة باللغة العربية لـ3 تجار ينشطون على مستوى شارع دبي.

مهددا بنشر صور وفصائخ أخرى تخص نشاطاتهم في حالة عدم تسديد الديون في آجال محددة.

كما أشار في وقت سابق أنه سيلجأ للقانون واتخاذ لإجراءات القانونية اللازمة بتقديم شكوى للحكومة الصينية.