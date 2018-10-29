 بالوثيقة.. أمين عام الأفلان يوزع المهام على أعضاء المكتب السياسي

كلف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس،كل أعضاء المكتب السياسي للحزب 19 ،بمهام في إطار عضويتهم للمكتب والحزب.

وبحسب وثيقة تحوز النهار”أونلاين” على نسخة منها، موقعة بتاريخ29/10/2018 فأن الأعضاء مكلفون بمهام مختلفة حيث جاءت التعينات كالتالي:

ليلى الطيب: ملفة بالعالاقات مع الأسرة الثورية، أحمد بومهدي مكلف بالعلاقات مع الأحزاب، السعيد بعيدة مكلف بالثقافة والتكوين.

قمامة محمود مكلف بمهمة منسق الجنوب الكبير، غنية الدالية مكلفة بقضايا الأسرة والتضامن، سعيدة بوناب مكلفة ببالنتخبين المحليين والمنتخبين السابقين.

عبد المالك بوضياف مكلف بالعلاقات الإجتماعية والإقتصادية، سعيد لخضاري مكلف بالبرلمان، ناصير لطرش مكلف بالعضوية والبطاقية والإنخراطات.

محمد بوعبد الله مكلف بقطاع الصحة ، أحمد خرشي مكلف بقطاع الشباب،بوعلام بوسماحة مكلف بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية.

آدم قبي مكلف بقطاع التربية والتعليم والبحث العلمي، عبد اليامين بوداوود مكلف بقطاع الرياضة، فؤاد سبوتة مكلف بالإعلام والعلاقات والصحافة.

محمد ملياني مستشار الأمين العام للحزب مكلف بالعلاقت مع النقابات، محمد ناجم مكلف بالعلاقات العامة ،أحمد بودالية مكلف بالجمعيات.