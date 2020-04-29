بالوثيقة.. إدارة العميد تكذب الشائعات وتهدد !!

كذبت إدارة فريق مولودية الجزائر سهرة اليوم الأربعاء كل الأخبار التي تحدثت عنها جريدة رياضية خاصة مؤكدة أن لا أساس لها من الصحة.

إدارة العميد نشرت بيانا رسميا كذبت فيه المقال الذي جاء في الجريدة وأشار إلى تقليص إدارة المولودية لميزانية الموسم القادم للنصف وهو مايهدد الاستقدامات.

بيان الإدارة العاصمية كذب ذلك جملة وتفصيلا مؤكدا أن المقال لايستند إلى أي مصدر ويحمل معلومات مغلوطة تهدف إلى ضرب استقرار الفريق.

وفي ختام البيان شددت إدارة الرئيس ألماس على ضرورة احترام المؤسسات الاعلامية للفريق والحرص على نشر الأخبار الصادقة.