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بالوثيقة.. إدارة “العميد” تُندد بالخيانة وتتوعد مُسرب رواتب اللاعبين

الرياضة
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بالوثيقة.. إدارة “العميد” تُندد بالخيانة وتتوعد مُسرب رواتب اللاعبين صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

وصفت إدارة فريق مولودية الجزائر مُسرب رواتب اللاعبين بالخائن وهددت بمتابعة من كان وراء ذلك قضائيا لإسترجاع حق العميد.

الفريق العاصمي نشر بيان صحفي اليوم الأربعاء رد فيه على قناة رياضية خاصة نشرت وثائق مسربة تكشف رواتب عناصر مولودية الجزائر.

إدارة “العميد” وصفت الفعل بخيانة مُكتملة الأركان كانت تهدف لضرب استقرار التشكيلة قبل 48 ساعة فقط من مباراة السياسي المهمة.

البيان الصحفي أكد ان مابُث في القناة الخاصة لايمت بصلة للفضائح خاصة وانه من واجب الإدارة بذل مجهودات مالية للظفر بأحسن الصفقات.

وفي الآخير كشفت الإدارة العاصمية انها ستُتابع قضائيا كل الأطراف المتورطين في تسريب تلك الوثائق والتشهير بها.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=746329

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