بالوثيقة.. إستمارة الرغبة لإجتياز إمتحان “BEM”

يستفيد تلاميذ السنة الرابعة متوسط والراغبين في إجتياز إمتحان شهادة التعليم المتوسط دورة سبتمبر 2020 من إستمارة الرغبة.

حيث وحسب نموذج للإستمارة نشرته مديرية ولاية سيدي بعباس، فإن التلاميذ الراغبين في إجتياز إمتحان “BEM” سيتمكنون من ملأ إستمارة الرغبة والتي تحوي معلومات خاصة بالتلميذ وكذا تصريح عن قبول أوليائه بإجتيازه للإمتحان.

هذا واعلنت وزارة التربية سابقا أن اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط للسنة الدراسية 2019/2020 سيكون اختياريا، حيث سيكون الانتقال باحتساب معدلي الفصليْن الأول و الثاني.