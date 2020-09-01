بالوثيقة.. احتياطات كورونا في استدعاء “باك 2020”

تضمنت وثيقة استدعاء بكالوريا 2020 الإحتياطات الواجب اتباعها حيال فيروس كورونا ” كوفيد ” 19″.

وتم تخصيص جزء من الاستدعاء الذي يتضمن جدول التوقيت ومعلومات المترشح والممنو عات الواجب تفاديها وتدابير وقاية للحد من انتشار وباء كورونا .

ومن بين الإجراءات التي تضمنها الإستدعاء ارتداء القناع الواقي، عدم استعمال أدوات الآخرين.

إضافة إلى اجتناب مصافحة الآخرين والإكتفاء بالتحية عن بعد وكذا احترام مسافة التباعد الاجتماعي بمتر واحد على الاقل .

كما تضمن الإستدعاء تحذيرات من الغش في الإمتحان، حيث يترتب على التلميذ الذي حاول الغش عقوبة إقصاء لمدة 10 سنوات كاملة.

كما يقصى التلميذ أيضا في حال إحضار أي اداة اتصال مهما كان نوعها هاتف نقال أو لوحة الكترونية أو بلووث او كراريس وكتب ومطبوعات.

وتم منع احضار أي نوع من الحافظات لأن وجودها مع التلميذ يعتبر غشا يعرض صاحبها الى التوقيف والاقصاء .

ومن الأمور التي تحرم التلميذ من الإمتحان لمدة 10 سنوات، وجود أوراق إجابة إو مسودات غير المسلمة في المركز والحديث مع الأساتذة الحراس حول محتوى الامتحان او تغيير مكان الجلوس أو تحويل موضع الطاولة في قاعة الاختبار.

وكذا الاتصال باي مترشح بالإشارة أو بالكلام إضافة إلى اثارة الفوضى والتحريض عليها داخل القاعة أو خارجها .