بالوثيقة..اعفاء عمال “كناص” من تعويض لجنة الخدمات الاجتماعية لشهر ماي

تقرر اعفاء عمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء”كناص” من دفع اشتراكاتهم في صندوق الخدمات الاجتماعية لشهر ماي الجاري.

وجاء هذا القرار، في شكل تعليمة بعثت بها المديرية العامة لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء موقعة مناصفة بين المسير الاداري الوطني ومدير الموارد البشرية بتاريخ ثلاثين افريل المنقضي تحصلت”النهار أونلاين” على نسخة منها.

وتنص التعليمة التي حملت رقم “23/44” ووجهت الى مديري الوكالات والموسسات التابعة لكناص، على اعفاء الموظفين من خصم راتبهم لشهر ماي في اطار المزايا التي استفادوا منها عن طريق اللجنة الوطنية او اللجان المحلية للخدمات الاجتماعية.

وتعتبر أغلب المزايا التي استفاد منها موظفي كناص كقروض كانوا قد استفادوا منها من لجنة الخدمات الاجتماعية منها ما خصص لشراء مركبات.