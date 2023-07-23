بالوثيقة.. الترخيص للخواص باستيراد البقول الجافة بشروط

تقرر الترخيص للمتعاملين الخواص، القيام بعمليات استيراد للبقول الجافة بشروط، بعدما تم حظرهم كلية في وقت سابق بمنح حصرية الاستيراد للديوان المهني الجزائري للحبوب.

وتحصلت “النهار أونلاين”، على وثيقة رسمية في شكل مراسلة بعثت بها الجمعية المهنية للبنوك “أباف”، إلى الرؤساء المدراء العامين للبنبوك والمؤسسات المالية، يوم 19 جويلية الجاري حملت رقم “603”. تمكن المتعاملين الخواص من القيام بعمليات استيراد للبقول الجافة.

وجاء في الوثيقة أن ديوان الحبوب يبقى المستورد الحصري لمواد الحمص، الفاصولياء البيضاء، العدس والأرز. وأن المنتجات الأخرى غير المدونة في المراسلة سيتمكن المتعاملون الخواص من استيرادها وتتمثل في العدس الأحمر، الفاصولياء غير البيضاء والأرز المفور والبازلاء، بموجب عمليات توطين بنكية.

وجاء هذا القرار، بعد مراسلات عدة بين عدة هيئات وزارية على غرار التجارة وترقية الصادرات ونظيرتها للفلاحة والتنمية الريفية من خلال الأمين العام للأخيرة حسبما تبينه المراسلة.

ومنذ إقرار الحكومة بمنع الخواص من استيراد البقول الجافة من الخارج، ومنح الحصرية في ذلك للديوان المهني للحبوب خلال مجلس وزراء ترأس أشغاله رئيس الجمهورية. التهبت أسعار البقوليات من عدس الذي بلغ سعره حاليا أربعمائة دينار للكيلوغرام لدى الخواص. علما أن سعره لدى التعاونيات يقدر بـ230 دينار، أي بفارق 170 دينار انعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن.

ويقدر عدد نقاط البيع التي تتوفر عليها إدارة الديوان المهني للحبوب، بحوالي مائة وعشرين نقطة موزعة عبر ربوع الوطن، وهو عدد ضئيل مقارنة بالتعداد السكاني. ويقدر سعر الكيلوغرام الواحد من مادة الأرز بمائة وأربعين دينار لدى تعاونيات الحبوب. والعدس بمائتان وثلاثين دينار والفاصوليا البيضاء بمائتان وستين دينار ، أما مادة الحمص فسعرها يقدر بثلاثمائة وثلاثين دينار.