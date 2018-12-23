بالوثيقة.. السفارة المغربية تنفي منع أنصار الساورة من دخول المغرب

نفت السفارة المغربية بالجزائر الأخبار المتداولة بشأن منع أنصار فريق شبيبة الساورة من دخول الأراضي المغربية لتشجيع زملاء يحيى شريف.

وأصدرت السفارة المغربية بالجزائر بيانا رسميا اليوم الأحد جاء فيه:”نشر فريق شبيبة الساورة خبر مفاده أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المغرب رفضت دخول طائرة الخطوط الجوية الجزائرية التي كانت تقل أنصار الساورة إلى طنجة”.

“تنفي السفارة المغربية بالجزائر هذا الخبر العاري من الصحة وتؤكد أن السلطات المغربية لا علاقة لها بذلك وأن سلطات الطيران المدني في المملكة المغربية منحت الترخيص المطلوب لشركة الخطوط الجوية الجزائرية لنقل أنصار شبيبة الساورة”.