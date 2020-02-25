بالوثيقة.. المكتب التنفيذي للكوا يرفض استقالة “بيراف”

رفض أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية سهرة اليوم الثلاثاء استقالة الرئيس “مصطفى بيراف” التي قدمها شفهيا في الأمسية.

المكتب التنفيذي كشف في بيان صُحفيا رفضه القاطع للإستقالة التي قدمها الرجل الأول في “الكوا” مُشددا على ضرورة بقائه في منصبه.

البيان أضاف ان إجتماع المكتب التنفيذي المُنعقد أمسية اليوم الثلاثاء تقرر خلاله مُطالبة “بيراف” باستكمال مهامه بصفة عادية.

وذلك لأن استقالته ستؤثر سلبيا على سير برنامج عمل اللجنة الأولمبية الوطنية وكذا تحضير الرياضيين الجزائريين للألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

أعضاء المكتب التنفيذي للكوا أكدوا في بيانهم دعمهم المُطلق لبيراف الذي يتلقى هجمات شرسة من بعض الأطراف التي تُحاول تلطيخ سمعته.