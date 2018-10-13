بالوثيقة.. الهارب أمير بوخرص مطلوب من الأنتربول

تكشف وثيقة رسمية، حقيقة تواجد الهارب من العدالة الجزائرية المدعو أمير بوخرص محل بحث دولي من قبل “الأنتربول”.

حيث تمكن موقع algerintelligence، من الحصول على الوثيقة ونشرها، وتكشف الوثيقة أن الهارب امير بوخرص متابع في عدة قضايا من قبل “الأنتربول”.

وحسب ذات الوثيقة، فإن الأمر بالقبض على المدعو امير بوخرص صادر رسميا منذ يوم 6 جوان 2018، من قبل الانتربول.

وتظهر ذات الوثيقة، المتكونة من صفحتين أن الأمر بالقبض صادر بسبب الإهانات والتهديدات ونشر الفيديوهات والصور على صفحة فايسبوكية تحمل إسم “amir dz “.

وفي المقابل كان الغعلامي السعيد بوسديرة، قد نشر أمس الجمعة حقائق مثيرة عن المدعو أمير بوخرص، ونشر صورا له رفقة ضابط مخابرات فرنسية.