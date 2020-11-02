بالوثيقة.. بن العمري “سمح” في 50 مليار للإحتراف في ليون

كشفت مصادر “النهار أون لاين”، بأن جمال الدين بن العمري، تلقى عرضا خياليا من نادي الغرافة القطري، خلال الميركاتو الأخير.

وتُوضح الوثيقة أدناه، بأن إدارة “الفهود” منحت وثيقة توكيل لنسيم سعداوي، من أجل حسم الأمور مع مدافع المنتخب الوطني.

وأكدت مصادرنا، على أن الفريق القطري قدم عرضا خياليا يقضي بإستفادة قلب الأسد من 50 مليار كراتب سنوي.

وفاجأ صاحب الـ30 عاما الجميع، عندما رفض هذا المُقترح، وقبل بنصف هذا الراتب مُقابل الإحتراف الأوروبي مع أولمبيك ليون.

ويظهر جليا، سعي بطل إفريقيا لمواصلة تطوير مُستواه، وبحثه عن الرهان الرياضي لا المالي.