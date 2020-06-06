بالوثيقة.. بوصوف لا علاقة له بقضية “حلفاية-سعداوي”

أجمع الكثير من المتتبعين في وقت سابق أن السبب الرئيسي لتسريب التسجيل الصوتي الذي يجمع فهد حلفاية بالمناجير نسيم سعداوي هو اللاعب “طلال بوصوف”.

لكن النهار تحصلت حصريا أمسية اليوم السبت على وثيقة تثبت عكس ذلك وتوضح بأن اللاعب الشاب ليس سببا في الخلاف بين الرجلين.

النهار تحصلت على الموندا التي تربط نسيم سعداوي باللاعب بوصوف والتي منحها نادي وفاق سطيف ممثلا بالمدير العام فهد حلفاية.

هذه الموندا تتيح للوسيط نسيم سعداوي التفاوض مع إدارة فريق نيس الفرنسي التي طلبت خدمات طلال بوصوف في الأشهر الماضية.